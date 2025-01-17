Одноклубник Мудрика. Милан нашел запасной вариант на случай срыва перехода Рашфорда

"Милан" предстает перед трудностями на счет приглашения нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Учитывая это, "россонери" подыскали запасной вариант.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау положил глаз на своего соотечественника Жоау Феликса.

"Челси" хотел бы полноценно продать Феликса, однако готов рассмотреть и аренду с возможностью выкупа.

В текущем сезоне португалец провел 19 матчей, в которых оформил семь голов и два ассиста. Однако в АПЛ на его счету всего 357 минут.

"Челси" оформил трансфер Феликса из "Атлетика" прошлым летом за 52 миллиона евро. Его контракт рассчитан до июня 2030 года.