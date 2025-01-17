Рома - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

После очередного выездного матча без победы "Рома" возвращается на "Стадио Олимпико", где в последнее время побеждает постоянно.

Сегодня начинается весьма интенсивный период для нее с матчами двух последних туров Основного раунда Лиги Европы и четвертьфиналом Кубка Италии в следующие три мидуика. Начать его хочется победой. Ну уж хотя бы не пропустить "Дженоа" вперед.

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Чемпионат Италии, 21-й тур

17 января 2025. Рим, "Олимпико"

"Рома" 21:45 "Дженоа"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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