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Рома - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Довбик против команды Малиновского – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После очередного выездного матча без победы "Рома" возвращается на "Стадио Олимпико", где в последнее время побеждает постоянно.
Сегодня начинается весьма интенсивный период для нее с матчами двух последних туров Основного раунда Лиги Европы и четвертьфиналом Кубка Италии в следующие три мидуика. Начать его хочется победой. Ну уж хотя бы не пропустить "Дженоа" вперед.
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Чемпионат Италии, 21-й тур
17 января 2025. Рим, "Олимпико"
"Рома" 21:45 "Дженоа"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
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