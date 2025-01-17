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Довбик помог Роме победить Дженоа. Оценки украинца за матч

Италия
Обновлено

Артем в первом тайме забил гол

Довбик помог Роме победить Дженоа. Оценки украинца за матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

17 января "Рома", где выступает Артем Довбик, сыграла против "Дженоа" в рамках 21-го тура Серии А (3:1).

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После завершения поединка статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.2 и 7.4 соответственно.

Артем за 85 минут забил 1 гол, отдал 82% точных передач, преуспел в одной удачной обводке и совершил 16 касаний мяча.

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