Довбик помог Роме победить Дженоа. Оценки украинца за матч

17 января "Рома", где выступает Артем Довбик, сыграла против "Дженоа" в рамках 21-го тура Серии А (3:1).

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После завершения поединка статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.2 и 7.4 соответственно.

Артем за 85 минут забил 1 гол, отдал 82% точных передач, преуспел в одной удачной обводке и совершил 16 касаний мяча.