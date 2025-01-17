Серия А. Рома - Дженоа 3:1. Довбик начал путь к очередной домашней победе

Серия А. 21-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Дженоа" 3:1

Голы: Довбик 25, Эль-Шаарави 60, Леали 73 (автогол) - Мазини 33

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс (Писилли 76), Ндика, Салемакерс (Челик 76), Паредес, М. Коне, Анхелиньо, Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави 46), Дибала (Суле 84), Довбик (Шомуродов 84)

"Дженоа": Леали, Де Винтер, Бани (Сабелли 32), Васкес, Мартин, Дзаноли (Вентурино 68), Миретти (Каса 85), Френдруп, Торсбю (Экатор 68), Мазини, Пинамонти

Предупреждения: Паредес 56 - Васкес 18

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Это уже становится рутиной. Очередной домашний матч - очередная победа. Шесть таких подряд на "Стадио Олимпико" во всех турнирах, четыре в лиге. В гостях до сих пор длится серия из 17-ти матчей без побед во всех турнирах и 13-ти в лиге, но дома "Рома" преображается и неудержима. В пяти из этих шести матчей еще и забивала более двух мячей, в шестом - два.

"Дженоа" могла оказать большее сопротивление. Она в предыдущих десяти турах выступала лучше "волков" - лишь одно поражение, 17 очков против 11-ти. Пропустила за это время шесть мячей, а три в одном матче не пропускала в последних 11-ти, с предыдущего визита в Рим, к "Лацио" (0:3). В гостях не проигрывала пять матчей подряд. Но сегодня не выдержала.

Впервые за восемь очных матчей в Риме она проиграла "Роме" с разницей более одного мяча.

Она сковывала "Рому" как могла, играла организованно в обороне, как обычно. Хотя все же пропустила. Не со штрафного удара Дибалы - перекладина отбила его. Салемакерс забросил с правого фланга, Пеллегрини пробил в упор, Леали отбил, а Артем Довбик добил, забив свой седьмой гол в лиге, 11-ый во всех турнирах, пятый в последних шести матчах во всех турнирах.

Генуэзцы все же ответили, и довольно быстро. Системообразующий игрок, капитан, последний опорник Бадель отсутствовал из-за травмы, но его замена в первом "старте" за клуб забила. Миретти подал угловой, Мазини слета низом метров с 11-ти замкнул.

Во втором тайме вязкая игра продолжалась, и опасных моментов не было. Пока во время паса на Довбика в штрафную мяч не попал в руку Сабелли. Все остановились, "Олимпико" бушевал, арбитры промолчали, но атака продолжилась. Дибала получил, выложил чуть назад Эль-Шаарави, а тот в своем 300-ом матче за клуб из-за пределов штрафной положил в угол.

"Дженоа" не сумела ничем ответить и в итоге пропустила еще. Прострел на Довбика вновь прервали, и на этот раз законно, но мяч срикошетил во вратаря Леали, вышедшего из ворот, и пересек их линию. На чем игра завершилась. Вовсе не лучшая для "Ромы", но очередная победа, выход на девятое место ("Дженоа" на 11-ом) и три гола несомненно в актив.

Гол Довбика стал его единственным ударом по воротам в матче. Украинец не был заметен - 16 касаний мяча (три - в штрафной соперника, вновь слишком много в глубине поля и на флангах), 11 передач (82 процента точных). Участвовал в трех единоборствах, выиграв одно. Пять раз терял мяч. Но гол и победа команды превращают этот матч в положительный для него.