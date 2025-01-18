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Шестая домашняя победа подряд. Рома – Дженоа 3:1. Обзор матча
Волки улучшают турнирное положение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме команды обменялись точными ударами, хотя "джаллоросси" выглядели опаснее впереди. После перерыва гости взяли мяч под свой контроль (57%), а столичный коллектив ответил двумя результативными атаками.
"Капитолини" поднимаются на 9-ю строчку (27 очков). 26 января подопечные Раньери будут играть на выезде против соседей по таблице – "Удинезе". Генуэзская команда находится на 11-й позиции (23 балла). Впереди домашняя встреча с "Монцой".
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Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Италии
Рим. Стадио Олимпико
Голы: Довбик, 25, Эль-Шаарави, 60, Леали, 73 (аг) – Мазини, 33
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