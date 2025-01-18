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"Я все еще здесь с вами": Раньери о победе над Дженоа и своем будущем
Наставник поражен количеством фанатов, посетивших матч
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Клаудио Раньери прокомментировал викторию над генуэзским клубом (3:1).
“Это было действительно тяжело, но мы хотели этой победой поблагодарить 62 000 болельщиков, пришедших в пятницу вечером – невероятное число! Я думал, что будет 30 000–35 000, но это вдвое больше. Мы должны сделать все возможное, чтобы отплатить нашим фанам, любовь которых к нам не имеет границ.
Когда болельщики протестовали, это было результатом слишком большой любви. Болельщики всегда ожидают большего, и я говорю игрокам: "Давайте всегда делать все, что в наших силах, потому что если мы не получаем желаемого результата, но я знаю, что вы выложились по полной – это самое важное для меня".
“Я сказал игрокам, что они мне нужны все, потому что при насыщенном графике мы должны иметь возможность начинать каждую игру свежо и всегда выкладываться на 100%. Это будет нелегко, но мы попытаемся.
У нас впереди два больших матча в ЛЕ, сначала в гостях с АЗ, а потом дома с "Айнтрахтом". Мы готовы. Ребята в отличной физической и психологической форме. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти.
Я не хочу больше ничего говорить о своем будущем, потому что однажды я уже сказал, что ухожу на пенсию, и вот я все еще здесь с вами. Увидим... Я год назад решил, что хочу уйти на пенсию”, – заявил тренер.
"Джаллоросси" будут играть в Алкмаре 23 января.
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