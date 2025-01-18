"Я не люблю". Тренер Ювентуса – о переходе левого защитника

Левый защитник Андреа Камбьязо, выступающий за "Ювентус", может продолжить свою карьеру в Англии. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

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Главный тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта высказался о возможном переходе левого защитника в "Манчестер Сити".

"Я не люблю говорить о трансферах, и мне нечего добавить. Камбязо в полном порядке и выйдет на поле в субботу, это точно. Вы просили руководство клуба никого не продавать? Да, я просил. А они продают (смеется)".

Добавим, что "Манчестер Сити" предложил за защитника 70 миллионов евро.