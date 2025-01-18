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"Я не доволен своей игрой". Довбик рассказал, почему не празднует голы

Италия
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В последней игре украинец смог забить мяч

"Я не доволен своей игрой". Довбик рассказал, почему не празднует голы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ромы". Артем Довбик отметился забитым голом в матче Серии А с "Дженоа" (3:1), и после игры пообщался с журналистами.

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"Чемпионат Италии отличается от ла Лиги. Я стараюсь играть лучше. Я думаю, что итальянская лига идет мне на пользу, потому что здесь очень сильные защитники. Я к этому адаптируюсь".

"Почему я не праздную голы? Просто я не доволен своей игрой. Я забиваю голы, однако я способен на большее. Буду радоваться, когда забью в важный момент".

"Тренер попросил одноклубников давать мне передачи, и это видно на поле. В целом, коммуникация между нами становится лучше".

"Я не чувствую сильного давления. Например, у Эдина Джеко тоже первый сезон был тяжелым, и мы знаем, что было потом. Нужно время, чтобы найти взаимопонимание. Игра с такими футболистами как Дибала – это плюс для меня».

"Как только я оказался в Риме, я понял, насколько здесь большое давление на нападающих. Я стараюсь быть спокойным, работать над улучшением своего взаимопонимания с партнерами, и наслаждаться моментом", – сказал Довбик.

Добавим, Довбик в этом сезоне забил 11 голов и оформил два ассиста в 26 матчах.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
romapress
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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