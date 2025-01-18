Позиция Довбика под угрозой. Рома подпишет нового форварда

"Рома" намерена подписать форварда "Интера" Марка Арнаутовича. Об этом сообщает CalcioMercato.

По имеющейся информации, "Рома" заинтересовалась австрийским нападающим Марком Арнаутовичем, однако 35-летний форвард не очень хочет покидать "Интер" из-за того, что получает высокую зарплату в клубе.

Однако на данный момент, согласно сообщению CalcioMercato, между "Ромой" и Арнаутовичем не было никаких встреч по подписанию игрока.

Добавим, что контракт австрийца истекает летом 2025 года. В этом сезоне игрок забил два гола.