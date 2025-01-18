Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Позиция Довбика под угрозой. Рома подпишет нового форварда
Нашли конкурента Довбика в Интере
Фото: пресслужби ФК "Болонья"
"Рома" намерена подписать форварда "Интера" Марка Арнаутовича. Об этом сообщает CalcioMercato.
По имеющейся информации, "Рома" заинтересовалась австрийским нападающим Марком Арнаутовичем, однако 35-летний форвард не очень хочет покидать "Интер" из-за того, что получает высокую зарплату в клубе.
Однако на данный момент, согласно сообщению CalcioMercato, между "Ромой" и Арнаутовичем не было никаких встреч по подписанию игрока.
Добавим, что контракт австрийца истекает летом 2025 года. В этом сезоне игрок забил два гола.
Популярное сейчас
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Довбик помог Роме победить Дженоа. Оценки украинца за матч
- Замкнул на добивании! Довбик открыл счет в матче с Дженоа. ВИДЕО
- Итальянский журналист: Довбик проделал много грязной работы. Украинец – не Лукаку
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО