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Позиция Довбика под угрозой. Рома подпишет нового форварда

Италия

Нашли конкурента Довбика в Интере

Позиция Довбика под угрозой. Рома подпишет нового форварда

Фото: пресслужби ФК "Болонья"

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"Рома" намерена подписать форварда "Интера" Марка Арнаутовича. Об этом сообщает CalcioMercato.

По имеющейся информации, "Рома" заинтересовалась австрийским нападающим Марком Арнаутовичем, однако 35-летний форвард не очень хочет покидать "Интер" из-за того, что получает высокую зарплату в клубе.

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Однако на данный момент, согласно сообщению CalcioMercato, между "Ромой" и Арнаутовичем не было никаких встреч по подписанию игрока.

Добавим, что контракт австрийца истекает летом 2025 года. В этом сезоне игрок забил два гола.

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Источник:
calciomercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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