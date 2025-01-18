Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оказались не слухи. Раньери подтвердил когда закончит карьеру
Ромы снова придется искать тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал, когда закончит карьеру тренера.
"По окончании сезона я завершу тренерскую карьеру. Время сказать "хватит", - цитирует Раньери сайт Джанлуки Ди Марцио.
Клуб будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За свою тренерскую карьеру 73-летний специалист был тренером "Ромы", "Кальяри", "Уотфорда", "Сампдории", "Фулхэма", "Нанта", "Лестера", "Греции", "Монако", "Интера", "Ювентуса", "Парижа", "Валенсии", "Челси", "Атлетико", "Валенсии", "Фиорентины", "Наполи".
Популярное сейчас
- Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком
- Серия А. Рома - Дженоа 3:1. Довбик начал путь к очередной домашней победе
- Кварацхелия официально подписал контракт с ПСЖ. Известна сумма трансфера
- Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченка, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО