  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Оказались не слухи. Раньери подтвердил когда закончит карьеру
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оказались не слухи. Раньери подтвердил когда закончит карьеру

Италия

Ромы снова придется искать тренера

Оказались не слухи. Раньери подтвердил когда закончит карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал, когда закончит карьеру тренера.

"По окончании сезона я завершу тренерскую карьеру. Время сказать "хватит", - цитирует Раньери сайт Джанлуки Ди Марцио.

Клуб будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За свою тренерскую карьеру 73-летний специалист был тренером "Ромы", "Кальяри", "Уотфорда", "Сампдории", "Фулхэма", "Нанта", "Лестера", "Греции", "Монако", "Интера", "Ювентуса", "Парижа", "Валенсии", "Челси", "Атлетико", "Валенсии", "Фиорентины", "Наполи".

По теме
yellow-arrow
Нападающий клуба Довбика рассказал о своём будущем в клубе
yellow-arrow
Аталанта - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.01.2025
yellow-arrow
Позиция Довбика под угрозой. Рома подпишет нового форварда
Клаудио Раньери Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости