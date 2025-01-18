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Нападающий клуба Довбика рассказал о своём будущем в клубе

Италия

У футболиста заканчивается контракт

Нападающий клуба Довбика рассказал о своём будущем в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий клуба украинца Артёма Довбика рассказал о своём будущем в команде.

Пауло Дибала на вопрос о дальнейших планах ловко увернулся от ответа.

"Будущее — в четверг. Нам нужно отдохнуть, потому что в четверг у нас сложный матч", - сказал аргентинский нападающий.

23 января "Рома" сыграет в Лиге Европы с нидерландским "АЗ".

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В интервью DAZN Дибала сказал, что доволен своим клубом.

"Я рад быть частью этой команды, я чувствую себя хорошо, мы хотим продолжать в том же духе. Если бы тот штрафной удар засчитали, это был бы один из лучших голов в моей карьере", - заявил Дибала.

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Контракт Пауло Дибалы заканчивается в июне. Но если нападающий проведёт определённое количество матчей - активируется опция продления и отступные в размере 12 млн евро.

Футболист сборной Аргентины в 23-х играх за "Рому" забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.

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Источник:
Calcio Mercato
Опубликовал: Владислав Прийменко
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