"Рома" завершает подписание контракта с итальянским вратарём.

По словам RomaPress, клуб из Рима завершает подписание контракта с Пьерлуиджи Голлини из "Аталанты". Стоимость трансфера составит 1 миллион евро.

Голлини готов отказаться от аренды в "Дженоа" и перейти в клуб Артёма Довбика. Он подпишет контракт до 2027 года. Источник сообщает, что в ближайшие несколько дней итальянский вратарь пройдёт медосмотр в клубе.

"Рома" подобрала замену Мэттью Райану, который уйдёт из клуба через полгода.

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В этом сезоне Голлини сыграл в аренде за "Дженоа" в 7-ми матчах, в которых пропустил 15 мячей и один матч отстоял всухую.

Контракт голкипера с "Аталантой" рассчитан до 2026 года.