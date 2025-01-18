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Рома завершает подписание контракта с итальянским вратарём

Италия

Пополнение в команде Довбика

Рома завершает подписание контракта с итальянским вратарём

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" завершает подписание контракта с итальянским вратарём.

По словам RomaPress, клуб из Рима завершает подписание контракта с Пьерлуиджи Голлини из "Аталанты". Стоимость трансфера составит 1 миллион евро.

Голлини готов отказаться от аренды в "Дженоа" и перейти в клуб Артёма Довбика. Он подпишет контракт до 2027 года. Источник сообщает, что в ближайшие несколько дней итальянский вратарь пройдёт медосмотр в клубе.

"Рома" подобрала замену Мэттью Райану, который уйдёт из клуба через полгода.

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В этом сезоне Голлини сыграл в аренде за "Дженоа" в 7-ми матчах, в которых пропустил 15 мячей и один матч отстоял всухую.

Контракт голкипера с "Аталантой" рассчитан до 2026 года.

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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Владислав Прийменко
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