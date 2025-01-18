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Ювентус – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Встреча тяжеловесов чемпионата Италии – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" конкурирует с ними за "звание" главного разочарования сезона, но "Ювентус" и "Милан" уж точно сильны в этой "борьбе".
Злые, разочарованные, неорганизованные, серебряный и бронзовый призер предыдущего сезона ныне даже не в зоне Лиги Чемпионов. "Юве" пробьется туда в случае победы, "Милан" обойдет его в случае своей. Ожидается крайне острое противостояние.
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Чемпионат Италии, 21-й тур
18 января 2025. Турин, "Альянц Арена"
"Ювентус" 19:00 "Милан"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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