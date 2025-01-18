Аталанта - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Насколько выше, важнее в историческом плане матч "Ювентус" - "Милан", чем "Аталанта" - "Наполи", настолько второй важнее, выше первого в разрезе нынешнего сезона.

Две команды из четко выраженной Топ-3 лиги сегодня решат, кто из них бросит главный вызов "Интеру" в борьбе за Скудетто. Правда, обе несколько ослабели в последнее время. Найдут ли новые силы в очном матче?

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Чемпионат Италии, 21-й тур

18 января 2025. Бергамо, "Гевмсс Стэдиум"

"Аталанта" 21:45 "Наполи"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1