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Аталанта - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Встреча фаворитов чемпионата Италии – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Насколько выше, важнее в историческом плане матч "Ювентус" - "Милан", чем "Аталанта" - "Наполи", настолько второй важнее, выше первого в разрезе нынешнего сезона.
Две команды из четко выраженной Топ-3 лиги сегодня решат, кто из них бросит главный вызов "Интеру" в борьбе за Скудетто. Правда, обе несколько ослабели в последнее время. Найдут ли новые силы в очном матче?
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Чемпионат Италии, 21-й тур
18 января 2025. Бергамо, "Гевмсс Стэдиум"
"Аталанта" 21:45 "Наполи"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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