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Серия А. Болонья вернулась к победам, Монца - к поражениям

Италия

"Россоблу" компенсируют обидные потери очков

Серия А. Болонья вернулась к победам, Монца - к поражениям

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 21-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Монца" 3:1

Голы: С. Кастро 22, Одгар 44, Орсолини 69 - Мальдини 4

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