Италия
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Серия А. Болонья вернулась к победам, Монца - к поражениям
"Россоблу" компенсируют обидные потери очков
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А. 21-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Монца" 3:1
Голы: С. Кастро 22, Одгар 44, Орсолини 69 - Мальдини 4
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