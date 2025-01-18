Серия А. Ювентус - Милан 2:0. Не тот провальный тайм

Серия А. 21-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан" 2:0

Голы: Мбангула 59, Веа 64

"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо, Гатти, Калулу, МакКенни, Локателли, К. Тюрам (Фаджоли 83), Йилдиз (Веа 46), Коопмейнерс (Луис 75), Мбангула (Аджич 90), Н. Гонсалес (Влахович 83)

"Милан": Маньян, Рояль (Камарда 74), Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Беннасер (А. Хименес 63), Рейндерс (Ф. Терраччьяно 80), Муса, Абрахам (Йович 80), Леау

Предупреждения: Беннасер 61, Рояль 72

Главный арбитр: Давиде Масса

Встреча легендарных клубов, но злых, разочарованных, неорганизованных, растерянных команд. В первом круге в Милане они сыграли в унылую "нулевку", за которую нужно снимать очки, а с тех пор занервничали еще больше. "Милан" даже сменил тренера, вокруг "Ювентуса" подвергают сомнению соответствие Тьяго Мотты ДНК клуба, его амбиции.

Более того, в предыдущем матче лиги в Турине в апреле команды также сыграли 0:0. А прямо перед этим в лиге обменялись гостевыми 1:0. То есть забивали очень мало.

Впрочем, на этот раз получилась гораздо более свободная и интересная игра. Как в Суперкубке третьего января. Динамичная, быстрая, с опасными атаками, со свободным пространством в штрафных площадках обеих команд. С 28-ю ударами по воротам, девятью - в створ. С двумя голами, а должны были забивать больше.

Результат, правда, вышел иным. Тогда "Милан" проигрывал после первого тайма, но во втором разозлился и устроил камбек. В первых четырех матчах с Сержиу Консейсау он устроил три камбека. Во втором тайме, до этого совершенно проваливая первый. На этот же раз провел хороший первый тайм, но не забил, а провалил второй. Неправильный порядок.

В целом его поражение логично. Консейсау выиграл Суперкубок, но до сих пор жалуется, что игроки не понимают его, не играют, как он хочет, заявляет, что просто кипит. Заявил, что один из первых таймов был худшим в его тренерской карьере. Еще и кадровые потери мешают - Тиав, Пулишич, Мората, Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Окафор сегодня не могли играть.

У "Ювентуса" также хватало проблем. В том числе и травм - Бремер, Кабал, Милик, Консейсау, Влахович. Также результаты - семь ничьих в восьми предыдущих матчах лиги, семь подряд матчей лиги с пропущенными, хроническое неумение удерживать результат. Но все же он играет неплохо - во вторник в Бергамо против "Аталанты" играл даже очень хорошо.

Сегодня первый тайм был равным, несмотря на 68 процентов владения мячом "Юве". Опасных атак с обеих сторон было много, темп был сумасшедшим. Причем "Милан" был поопаснее, пробивал из центра штрафной и даже из вратарской, пусть и в защитников. "Ювентус" замыкал угловой головой чуть неточно, чуть неточно закручивал дважды издали.

Один из ударов "россонери" срикошетил в чужого, затем в своего и чуть не закатился в ворота. В другом эпизоде Ди Грегорио вытащил удар Леау, и в бардаке на добивании миланцы раз за разом пробивали в защитников. А контратака "бьянконери" дошла до Йилдиза в районе правого угла вратарской. Маньян с трудом, но отбил удар.

А вот на второй тайм одна из команд просто не явилась. "Ювентус" продолжал владеть мячом и давить и на этот раз полностью перекрыл варианты "Милана" в атаке. Результат - 7:1 по ударам по воротам и 5:0 - в створ с начала тайма до 75-ой минуты. Результат - два гола. Кроме которых, Маньян совершил два сейва за пару секунд, спасая команду.

В итоге "фальшивая девятка" Нико Гонсалес из глубины поля послал по левому флангу Мбангулу, отрезав оборону. Тот пробил в дальний угол, но мяч срикошетил от Рояля - и полетел в ближний. Маньян не мог среагировать. Затем этот фланг вновь провалился, и Веа уже мягко покатил под опорную ногу Маньяну. Тот даже не двинулся.

У "Милана" оставалось более чем достаточно времени для очередного камбека, но кое-какую осаду ворот Ди Грегорио он устроил лишь после 75-ой минуты. Да и тогда к голу не был близок.

В девяти предыдущих очных матчах во всех турнирах "Ювентус" побеждал лишь однажды. Дома же не побеждал в предыдущих пяти. Статистика начала исправляться. Как и статистика голов - в предыдущих восьми очных матчах в лиге "Юве" забил лишь два. И впервые в истории он не пропустил от "Милана" в четырех матчах лиги подряд.

Важнее общая статистика, против всех. Первый матч "бьянконери" в лиге без пропущенных после семи подряд с такими. После трех матчей подряд с потерями преимущества в счете и семи таких в целом в сезоне в лиге преимущество не потеряно и победа добыта. Добыто и место в Топ-4, пусть и у "Лацио" матч в запасе.

"Милан" же после пяти матчей лиги подряд без поражений проигрывает. Не побеждает в седьмом из десяти последних матчей лиги, в пяти из семи последних. В пяти из семи последних и даже в семи из девяти последних "Ювентус" также не побеждал. Но он ведь и не проигрывает. Потому четвертый. А "Милан" восьмой, в шести очках позади, хотя и с матчем в запасе.