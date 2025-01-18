Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Старой синьоре хватило 5 минут во 2-м тайме для победы. Ювентус – Милан 2:0. Обзор матча
Пьемонтцы поднимаются в зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
До перерыва "зебры" уверенно контролировали мяч (68%), но острота моментов желала лучшего – из семи ударов только однажды попали в створ. "Россонери" были ближе к открытию счета. Во второй половине поединка туринский клуб мгновенно оформил двойное преимущество ближе к экватору, а ломбардийцы ничем не смогли ответить.
Подопечные Мотты поднимаются на 4-ю позицию (37 очков). 25 января команда посетит "Наполи". "Дьяволы" остаются на восьмой строчке (31 балл). Впереди домашняя игра с "Пармой".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Италии
Турин. Альянц Стэдиум
Голы: Мбангула, 59, Веа, 64
Популярное сейчас
- Забарный помог одолеть крепкого соперника. Известны оценки украинца за очередной матч Борнмута
- Замена Крупскому. Ворскла арендует опытного правого защитника Металлиста 1925
- Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025
- Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки