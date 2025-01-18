Серия А. Аталанта - Наполи 2:3. Важнее, чем два 0:3

Серия А. 21-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи" 2:3

Голы: Ретеги 16, Лукман 55 - Политано 27, МакТоминей 40, Лукаку 78

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини (Брешианини 83), Хиен, Джимсити, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери (Дзаппакоста 68), Самарджич (Пашалич 77), Ретеги (Де Кетеларе 68), Лукман (Дзаньоло 77)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано (Мадзокки 82), Лукаку (Симеоне 83), Нерес (Спинаццола 73)

Предупреждения: Джимсити 64, Руджери 66, Скальвини 76, Хиен 85 - МакТоминей 88

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Сегодняшний вечер в Серии А начинали в очном матче "Ювентус" и "Милан". Но при всей легендарности этих клубов, ясно, что, исходя из реалий нынешнего сезона, центральный матч состоялся в Бергамо. Там играли две команды из ярко выраженной Топ-3, разбираясь, кто из них способен отобрать у "Интера" Скудетто. Судя по результату, способна лишь одна, но она несомненно готова к этому.

В предыдущих двух очных матчах "Наполи" проигрывал "Аталанте" со счетом 0:3, причем дома. Во втором из них - уже с Антонио Конте, полностью переигранным тактически Джан Пьеро Гасперини. Конте тогда заявлял, что его команда отстает в развитии от соперника. Что ж, после ответного матча и в свете положения в турнирной таблице выходит, что уже явно опережает его.

В принципе, нынешний результат не должен удивлять. "Наполи" подошел к матчу с пятью победами в лиге подряд, причем двумя последними - 3:0 в гостях над "Фиорентиной" и 2:0 над "Вероной" - весьма впечатляющими. "Аталанта" же подошла с тремя ничьими в лиге подряд, уверенным вылетом из Суперкубка, явными игровыми проблемами и усталостью после матча против "Ювентуса" во вторник.

Недостатком "везувиани" был уход Хвичи Кварацхелии в "Пари Сен-Жермен". Конте признал, что с ним команда будет иной. Но выходит, иной - значит, лучшей. Ведь и в двух предыдущих матчах он не играл, а команда уже выглядела свежее и мощнее. Сегодня также отлично справилась без него, не позволив постоянным разговорам и вопросам о нем запутать, отвлечь, сбить себя с пути.

Хозяева начали гораздо лучше. И, хотя мало создали (Эдерсон закручивал, Скальвини бил слета немного неточно), гол нашли. Ретеги находился в штрафной площадке спиной к воротам и с защитниками на плечах, но сумел развернуться и мощно пробить под перекладину. 14-й гол лучшего бомбардира лиги, пропускавшего из-за травмы три недели и вернувшегося голом против "Ювентуса".

Постепенно "Наполи" входил в игру. Нерес, замена Кварацхелии, прорвался в штрафную, отдал Лукаку, но тот пробил во вратаря. Нерес прострелил слева, мяч отскочил к Политано, правому вингеру, оказавшемуся слева, а тот влупил под перекладину похоже на гол Ретеги. Нерес пяткой запустил Ангиссу, тот выложил с фланга МакТоминею под удар под перекладину - и уже 1:2.

Второй тайм "Аталанта" начала так же, как и первый, давлением. И нашла гол быстрее, чем в первом. Лукман прорвался, потерял мяч, но получил отскок в окружении четверых и сумел пробить низом в дальний угол между ногами защитника. Затем запустил Самарджича, но удар того в ближнем углу отбил Мерет. Де Кетеларе замыкал головой под стойку - но Мерет блестяще вытащил.

И здесь "Наполи" постепенно, с большим скрипом, но вошел в игру. Успокоил ее. А затем и нашел гол на ровном месте. Ангисса прорвался слева, по флангу Кварацхелии, навесил на Лукаку, а тот продавил оппонента и замкнул головой. Восемь голов и шесть ассистов Ромелу из 35-ти командных голов в лиге в сезоне - сорок процентов участия.

"Наполи" берет реванш за два 0:3 от "Аталанты". А в Бергамо побеждает в четвертый раз в лиге подряд. Наносит "Аталанте" первое поражение в лиге на всех полях за 16 матчей. Сам выигрывает шестой матч в лиге против всех подряд, восьмой из девяти последних. Пятый гостевой в лиге подряд, восьмой из десяти последних при двух ничьих. Даже сам Конте шокирован его достижениями.

Он остается первым. Опережая "Интер" на шесть очков, хотя у того два матча в запасе. А вот "Аталанту" опережает уже на семь при равенстве матчей. Гасперини заявляет, что его "Богиня" борется не за Скудетто, а за место в Лиге Чемпионов. После трех очков в четырех турах и оно в опасности. "Ювентус" уже в шести очках, "Лацио" может в воскресенье выйти на четыре.