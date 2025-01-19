Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бергамаски проиграли предстоящую битву за скудетто? Аталанта – Наполи 2:3. Обзор матча
Оробичи уступили дома лидеру чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
"Королева провинциалов" забила быстрый мяч, но кампанийцы еще до перерыва ответили дважды. После перерыва "богиня" начала больше давить и сравняла счет. Гостям удалось забить третий мяч, хотя во втором тайме "партенопейцы" нанесли всего два удара.
Подопечные Гасперини замыкают топ-3 (43 очка). 25 января "черно-синие" посетят "Комо". Коллектив Конте лидирует в таблице (50 баллов). Впереди домашняя встреча против "Ювентуса".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Италии
Бергамо. Гэвисс Стедиум
Голы: Ретеги, 16, Лукман, 55 – Политано, 27, Мактоминей, 40, Лукаку, 78
Популярное сейчас
- Шепелев отказался переходить в середняк УПЛ
- Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Шахтер близится к подписанию нового центрального защитника
- Журналист: Довбик сравнялся с показателем результативности Джеко в его первый год в клубе
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров