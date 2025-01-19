Интер – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В этом сезоне "Эмполи" борется за выживание, а не за место в середине турнирной таблицы. Это и факт уже теоретически облегчает задачу "Интера" на эту игру, а задача очевидная: только побеждать.

По потерянным очкам подопечные Индзаги идут ровно с "Наполи". Вчера неаполитанцы в тяжелом матче все же обыграли "Аталанту", поэтому надо за ними не отставать.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.

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Серия А. 21-й тур.

19 января. 21:45. Милан. «Джузеппе Меацца»

Главный судья: Эрманно Феличиани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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