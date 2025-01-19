Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Симоне Индзаги в погоне за первую строчку
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне "Эмполи" борется за выживание, а не за место в середине турнирной таблицы. Это и факт уже теоретически облегчает задачу "Интера" на эту игру, а задача очевидная: только побеждать.
По потерянным очкам подопечные Индзаги идут ровно с "Наполи". Вчера неаполитанцы в тяжелом матче все же обыграли "Аталанту", поэтому надо за ними не отставать.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 19 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Серия А. 21-й тур.
19 января. 21:45. Милан. «Джузеппе Меацца»
Главный судья: Эрманно Феличиани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Стараюсь не реагировать": жена Конопли ответила, как воспринимает давление общественности
- ЛНЗ хочет подписать защитника Шахтера
- Бражко: Михавко в команду по CS не берем, он три раза играл - три раза плохо
- Замкнул на добивании! Довбик открыл счет в матче с Дженоа. ВИДЕО
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО