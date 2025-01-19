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Тренер Милана: Мы должны быть гордыми за то, что делаем

Италия

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Тренер Милана: Мы должны быть гордыми за то, что делаем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ювентус" обыграл "Милан" со счётом 2:0.

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал поражение команды:

"Первый тайм был равным, но второй оказался другим. "Ювентус" был голоднее, и мы могли пропустить еще больше, потому что пытались продвигаться вперед с мячом в ногах. Ответственность лежит на мне.

У меня были другие команды, низшего уровня, технически не выдающиеся, но имевшие невероятное желание. Нам нужно расти, а если мы в Милане, то еще больше. Мы должны быть гордыми за то, что делаем. Мне не удалось во время перерыва мотивировать игроков на реакцию".

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Источник:
gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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