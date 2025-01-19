Тренер Милана: Мы должны быть гордыми за то, что делаем

Вчера "Ювентус" обыграл "Милан" со счётом 2:0.

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал поражение команды:

"Первый тайм был равным, но второй оказался другим. "Ювентус" был голоднее, и мы могли пропустить еще больше, потому что пытались продвигаться вперед с мячом в ногах. Ответственность лежит на мне.

У меня были другие команды, низшего уровня, технически не выдающиеся, но имевшие невероятное желание. Нам нужно расти, а если мы в Милане, то еще больше. Мы должны быть гордыми за то, что делаем. Мне не удалось во время перерыва мотивировать игроков на реакцию".