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Тренер Милана: Мы должны быть гордыми за то, что делаем
Оценил игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ювентус" обыграл "Милан" со счётом 2:0.
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал поражение команды:
"Первый тайм был равным, но второй оказался другим. "Ювентус" был голоднее, и мы могли пропустить еще больше, потому что пытались продвигаться вперед с мячом в ногах. Ответственность лежит на мне.
У меня были другие команды, низшего уровня, технически не выдающиеся, но имевшие невероятное желание. Нам нужно расти, а если мы в Милане, то еще больше. Мы должны быть гордыми за то, что делаем. Мне не удалось во время перерыва мотивировать игроков на реакцию".
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