Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Комо подпишет бывшего хавбека Тоттенхэма
Наконец, будет при команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли сегодня подпишет контракт с "Комо". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.
Англичанин Деле Алли почти два года не играл в футбол, его последним клубом, за который он выступал, был "Эвертон". Новый контракт 28-летнего полузащитника с "Комо" будет рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Упущенная победа Арсенала без Зинченко, разгром Борнмута Забарного, поражения Ярмолюка и Цыганкова. Главные новости за 18 января
- "Стараюсь не реагировать": жена Конопли ответила, как воспринимает давление общественности
- Ворскла просматривает экс-кипера Зари и нигерийского защитника
- Журналист: Довбик сравнялся с показателем результативности Джеко в его первый год в клубе
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000