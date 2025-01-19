Сегодня Комо подпишет бывшего хавбека Тоттенхэма

Бывший хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли сегодня подпишет контракт с "Комо". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.

Англичанин Деле Алли почти два года не играл в футбол, его последним клубом, за который он выступал, был "Эвертон". Новый контракт 28-летнего полузащитника с "Комо" будет рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.