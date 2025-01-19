  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сегодня Комо подпишет бывшего хавбека Тоттенхэма
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Комо подпишет бывшего хавбека Тоттенхэма

Италия

Наконец, будет при команде

Сегодня Комо подпишет бывшего хавбека Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли сегодня подпишет контракт с "Комо". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.

Англичанин Деле Алли почти два года не играл в футбол, его последним клубом, за который он выступал, был "Эвертон". Новый контракт 28-летнего полузащитника с "Комо" будет рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Читайте такжеДинамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января
По теме
yellow-arrow
Главный тренер Аталанты прокомментировал поражение от Наполи
yellow-arrow
Интер - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.01.2025
yellow-arrow
Тренер Милана: Мы должны быть гордыми за то, что делаем
Комо (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости