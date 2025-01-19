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Главный тренер Аталанты прокомментировал поражение от Наполи
Тяжело принимает поражения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Аталанта" проиграла "Наполи" Антонио Конте со счетом 2:3.
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил поражение команды из Бергамо:
"Такое поражение трудно принять, учитывая качество нашей игры и статистику, но это футбол. Не умаляю преимуществ "Наполи", но с таким результатом трудно смириться.
Мы играем каждые три дня, и бывают матчи, когда не удается показать лучший футбол, но за последние несколько недель мы встречались с "Лацио", "Ювентусом", "Интером" и "Наполи" – с лучшими итальянскими клубами.
Мы заплатили высокую цену – в других матчах нам везло больше, но вообще я увидел отличную игру".
Добавим, что для "Наполи" эта победа стала шестой подряд.
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