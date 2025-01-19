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Главный тренер Аталанты прокомментировал поражение от Наполи

Италия

Тяжело принимает поражения

Главный тренер Аталанты прокомментировал поражение от Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Аталанта" проиграла "Наполи" Антонио Конте со счетом 2:3.

Читайте такжеБергамаски проиграли предстоящую битву за скудетто? Аталанта – Наполи 2:3. Обзор матча

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил поражение команды из Бергамо:

"Такое поражение трудно принять, учитывая качество нашей игры и статистику, но это футбол. Не умаляю преимуществ "Наполи", но с таким результатом трудно смириться.

Мы играем каждые три дня, и бывают матчи, когда не удается показать лучший футбол, но за последние несколько недель мы встречались с "Лацио", "Ювентусом", "Интером" и "Наполи" – с лучшими итальянскими клубами.

Мы заплатили высокую цену – в других матчах нам везло больше, но вообще я увидел отличную игру".

Добавим, что для "Наполи" эта победа стала шестой подряд.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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