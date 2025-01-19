Главный тренер Аталанты прокомментировал поражение от Наполи

Вчера "Аталанта" проиграла "Наполи" Антонио Конте со счетом 2:3.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил поражение команды из Бергамо:

"Такое поражение трудно принять, учитывая качество нашей игры и статистику, но это футбол. Не умаляю преимуществ "Наполи", но с таким результатом трудно смириться.

Мы играем каждые три дня, и бывают матчи, когда не удается показать лучший футбол, но за последние несколько недель мы встречались с "Лацио", "Ювентусом", "Интером" и "Наполи" – с лучшими итальянскими клубами.

Мы заплатили высокую цену – в других матчах нам везло больше, но вообще я увидел отличную игру".