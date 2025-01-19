Один из аутсайдеров Серии А подписал экс-нападающего "Эвертона" и "Тоттенхэма".

"Комо" сообщил о подписании Деле Алли. Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года с опцией продления на сезон.

Главный тренер Сеск Фабрегас рассказал об ожиданиях работы с нападающим

"Клуб верит в потенциал Деле и стремится помочь ему вернуться в лучшую форму. Его опыт и лидерские качества, несомненно, пойдут на пользу команде", - сказал Фабрегас.

В конце декабря английский нападающий стал тренироваться с итальянским клубом.

Напомним, что последним клубом Деле Алли был "Эвертон".

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Сейчас "Комо" занимает 16-е место в Серии А, набрав 19 очков. Команда в одном балле от зоны вылета в Серию В.