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Один из аутсайдеров Серии А подписал экс-нападающего Эвертона и Тоттенхэма
Шанс реанимировать карьеру
Getty Images / Global Images Ukraine
Один из аутсайдеров Серии А подписал экс-нападающего "Эвертона" и "Тоттенхэма".
"Комо" сообщил о подписании Деле Алли. Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года с опцией продления на сезон.
It’s official! ???????? pic.twitter.com/gzhEBN1vx8— Como1907 (@Como_1907) January 19, 2025
Главный тренер Сеск Фабрегас рассказал об ожиданиях работы с нападающим
"Клуб верит в потенциал Деле и стремится помочь ему вернуться в лучшую форму. Его опыт и лидерские качества, несомненно, пойдут на пользу команде", - сказал Фабрегас.
В конце декабря английский нападающий стал тренироваться с итальянским клубом.
Напомним, что последним клубом Деле Алли был "Эвертон".
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Сейчас "Комо" занимает 16-е место в Серии А, набрав 19 очков. Команда в одном балле от зоны вылета в Серию В.
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