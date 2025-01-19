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Унаи Эмери после ничьей с Арсеналом заявил, что команда проявила характер
Испанский тренер прокомментировал матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери после ничьей против "Арсенала" заявил, что команда проявила характер.
По словам испанского тренера, футболисты считали, что у них появятся шансы, когда они забьют гол "Арсеналу". Команда продолжила стремиться к ничьей.
"Сегодня мы проявили стойкость, мы проявили менталитет. В течение 90 минут мы иногда испытывали трудности, когда они доминировали в матче.
При счёте 2:0 было очень тяжело. Мы никогда не сдавались и не думали, что это невозможно. Перед матчем и в перерыве мы говорили о том, что нужно быть стойкими и что если мы сможем забить один гол, то у нас появятся шансы.
Мы продемонстрировали такой настрой, достигли одной цели и продолжили стремиться к ничьей", - заявил Эмери.
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Напомним, что "Арсенал" потерял очки в матче против "Астон Виллы" (2:2). Видеообзор матча смотрите на сайте.
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