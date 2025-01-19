Решающие переговоры по переходу Уокера в Милан состоятся в течение следующих суток

"Милан" планирует в ближайшее время полноценно заключить соглашение о присоединении к команде защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Ключевой раунд переговоров состоится в течение следующих 24 часов. Известно, что "Милан" и "Манчестер Сити" общались по аренде футболиста с возможностью выкупа.

Сам англичанин согласился присоединиться к итальянскому клубу.

Текущий контракт Уокера с “Сити” заканчивается летом 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Кайл провел 18 матчей во всех турнирах. В частности, 15 поединков сыграл в АПЛ.