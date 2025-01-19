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Решающие переговоры по переходу Уокера в Милан состоятся в течение следующих суток
"Россонери" работают над завершением соглашения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" планирует в ближайшее время полноценно заключить соглашение о присоединении к команде защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Ключевой раунд переговоров состоится в течение следующих 24 часов. Известно, что "Милан" и "Манчестер Сити" общались по аренде футболиста с возможностью выкупа.
Сам англичанин согласился присоединиться к итальянскому клубу.
Текущий контракт Уокера с “Сити” заканчивается летом 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.
В нынешнем сезоне Кайл провел 18 матчей во всех турнирах. В частности, 15 поединков сыграл в АПЛ.
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