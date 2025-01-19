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Рома хочет до конца января подписать игрока сборной Италии
Лишь летом перешел в команду
Getty Images/Global Images Ukraine
“Рома” хочет успеть до конца января подписать полузащитника "Интера" Давиде Фраттези. Об этом сообщает Николо Скира.
"Волки" хотят взять футболиста в аренду до конца сезона. За это миланцы получат солидную компенсацию. Также в контракте будет обязательство выкупа по достижении определенных условий.
Ранее сообщалось, что "Интер" не готов продавать Фраттези за сумму ниже 40 миллионов евро.
Полузащитник только прошлым летом перешел в "Интер" из "Сассуоло" на полноценной основе. Без учета бонусов миланцы заплатили 31,4 млн евро. До этого он выступал на правах аренды за "неррадзурри".
В текущем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах. Однако в Серии А он выходил в стартовом составе в 21% случаев. Параллельно Давиде сыграл с первых минут во всех шести осенних матчах Лиги наций за сборную Италии.
Фраттези является воспитанником "Ромы". Он провел в структуре "волков" с 2014 по 2017 год, после чего его за 14,6 млн евро выкупил "Сассуоло".
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