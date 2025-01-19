Серия А. Палладино все? Фиорентина упускает победу на десятью игроками Торино

Серия А. 21-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Торино" 1:1

Голы: Кен 38 - Гинейтис 70

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Адли, Мандрагора (Соттил 76), Кольпани (Куаме 90), Гудмундссон (Бельтран 76), Фолоруншо, Кен

"Торино": Милинкович-Савич, А. Дембеле, Марипан, Коко, Соса (Мазина 62), Риччи, Тамез (Гинейтис 56), Лазаро, Влашич (Нджие 57), Карамо (Педерсен 85), Адамс

Предупреждения: Кен 45, Гозенс 90+1, Фолоруншо 90+2 - А. Дембеле 27, Нджие 78

Удаление: А. Дембеле 33 (вторая желтая)

"Фиорентина" собралась увольнять своего главного тренера Раффаэле Палладино. Как сообщают СМИ, во многом из-за его ссоры со спортивным директором Даниэле Праде. Но ведь и из-за результатов. Ничьей и четырех поражений в пяти матчах лиги. Особенно - из-за поражения от последней команды лиги "Монцы" в предыдущем туре. Сам Праде выступил после него и в весьма жестких словах критиковал команду.

Сегодня была возможность реабилитироваться. Дома, против крепкой команды, но также кризисной. "Торино" в предыдущих 11-ти матчах побеждал лишь однажды - также пять ничьих и пять поражений. Там также говорили об увольнении тренера Паоло Ваноли, но на самом деле вяло. "Быки" привыкли быть середняком без амбиций. В предыдущем туре они не проиграли "Ювентусу", и для них это сродни Скудетто.

В первые 32 минуты "Фиорентина" вела по ударам по воротам со счетом 7:1, но по ударам в створ счет был 1:1. Никакой остроты не ощущалось. Гудмундссон однажды с линии штрафной пробил слишком слабо для вратаря. Пока на ровном месте Дембеле не совершил два подката за пару секунд и не получил желтую, вскоре он задержал руками Фолоруншо и получил красную.



Сразу после этого Кольпани пробил ножницами слета. Милинкович-Савич еле отбил, но Кен головой добил, забив свой 12-й гол в сезоне в лиге. Сразу же Гудмундссон чуть не замкнул прострел в упор - Коко остановил. Кен уже опередил Коко при простреле, но Милинкович-Савич выцарапал с линии.

Предчувствие провала "фиалок" наступило еще до перерыва. Карамо закрутил чуть неточно. Угловой Марипана попал в Комуццо и срикошетил в перекладину. Во втором тайме Нджие развернулся и пробил чуть неточно. Такое впечатление, что "Торино" играл в численном большинстве. Он и забил. Соперники подарили ему мяч в штрафной, и Гинейтис, вышедший на замену, просто послал мимо вратаря.

"Фиорентина" так и не смогла ответить под свист своих болельщиков. Как раз "Торино" мог победить в добавленное время. Флорентийцы еле выбили из штрафной. Неудивительно, что уже с середины второго тайма местные фаны оглушительно свистели. При финальном свистке их свист был ошеломляющим.

Если команда упускает такой матч - ясно, что кресло под тренером шатается. Тем более, что это уже шестой матч лиги подряд без побед со всего двумя очками в них. "Фиорентина" остается на шестом месте. Отставание от лигочемпионского четвертого - четыре очка при матче в запасе, то есть близко. Но если так терять очки - можно забыть об ЛЧ. Возможно, придется забыть и о Палладино.

"Торино"? Он на 11-ом месте. Победа, поражение и пять ничьих в последних семи турах. Его боятся все соперники, поскольку способен создать проблемы всем, упереться против всех. Как сделал сегодня. Этому он может быть рад. Тем более, что сегодня так долго играл вдесятером. Но в глобальном плане он ни на что не способен.