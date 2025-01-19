Италия
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От одного украинца к другому. Итальянский голкипер сменил команду в Серии А
В основу или на замену Свилару?
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский голкипер Пьерлуиджи Голлини перешел в “Рому”. Об этом сообщает Николо Скира.
Сумма трансфера составила один миллион евро. Стороны согласовали контракт до лета 2027 г. и вскоре должны его подписать.
С июля прошлого года Голлини находился в аренде у "Дженоа" из "Аталанты". Он провел семь матчей, из которых один – "на ноль". Всего в этом чемпионате пропустил 15 голов.
Также Скира отметил, что "Рома" продаст голкипера Мэтью Райана в "Ленс".
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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