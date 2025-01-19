Выбыл надолго. Полузащитник Лечче травмировался на тренировке

Полузащитник итальянского "Лечче" травмировался на тренировке.

Польский полузащитник Филипп Марчвински на тренировке порвал крестообразную связку и боковой мениск правого колена. Футболист прошёл МРТ обследование, которое подтвердило травму

В ближайшие дни игроку сделают операцию. Ориентировочно футболист выбыл до сентября 2025 года.

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В этом сезоне Филипп Марчвински провёл 3 игры за "Лечче" - один матч в Серии А и два матча в Кубке Италии. При этом в 12-ти матчах Чемпионата Италии он был в заявке клуба.

Польский нападающий перешёл в "Лечче" из "Леха" в июле 2024 года за 3 млн евро.