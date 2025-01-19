Серия А. Лацио возвращается на четвертое место

Серия А. 21-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Лацио" 0:3

Голы: Жиго 2, Диа 21, Дзакканьи 58

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа (Фараони 73), Давидович (Ливраменто 46), Коппола, Брадарич, Гиларди, Дуда, Сердар, Суслов (Кастанос 65), Сарр (Белахьян 73), Тенгстедт (Лазович 65)

"Лацио": Проведель, Хюсай, Жиго (А. Романьоли 66), Хила, Тавареш (Лука Пеллегрини 73), Гендузи, Ровелла (Кастровилли 85), Исаксен (Педро 66), Диа, Дзакканьи (Деле-Баширу 66), Кастельянос

Предупреждения: Давидович 26, Коппола 49, Брадарич 49, Гиларди 77, Дуда 78 - Жиго 14, Тавареш 72

Удаление: Дуда 89 (Э, вторая желтая)

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

"Лацио" переживает непростой период. К матчу в Вероне подходил с тремя без побед в лиге подряд, с одной победой в пяти матчах лиги, с двумя в семи. Он чувствовал себя неудобно, чувствовал, что в кризисе. После победы "Ювентуса" в субботу даже потерял четвертое место. Но сумел ответить. Марко Барони не заметил команду, из которой он и переехал к "орлам".

"Верона" проиграла два из пяти предыдущих матчей, также выиграв два. Причем за это время побеждала "Болонью" в гостях, проигрывала "Милану" дома лишь со счетом 1:0. Ожидалось, что в этом домашнем матче она окажет серьезное сопротивление. Но получилось на удивление легко для "Лацио". Его легчайшая победа за последний месяц.

Менее двух минут понадобилось для гола. В розыгрыше углового Тавареш перехватил, Дзакканьи подхватил и навесил на голову центральному защитнику Жиго. Сразу же Проведель предотвратил ничью, отбив попытку Тенгстедта подсечь над ним. Далее игра была довольно скучной. Но вдруг Гендузи отправил на Диа, тот избавился от трех защитников и пробил низом.

Еще и Кастельянос пробивал неточно, Монтипо отбил удар Исаксена в ближнем углу. Хотя в концовке первого тайма "Верона" проснулась, начала давить. Сердар замкнул головой в перекладину. Второй тайм также хозяева начали давлением. Но Диа перехватил пас вратарю и выложил Дзакканьи. Тот забил и не праздновал, как бывший игрок "Вероны".

Проведель отбивал удар Брадарича, но никаких признаков камбека не наблюдалось. Тем более - после удаления Дуды.

"Лациале" возвращаются на четвертое место, опережая "Ювентус" при равенстве матчей. Даже до третьего, до "Аталанты", всего четыре очка. "Верона" же опускается в зону вылета.