Непредвиденной осечки не случилось. Интер - Эмполи 3:1. Видео голов и обзор матча

"Интер" переиграл "Эмполи" в 21-м туре чемпионата Италии со счетом 3:1.

Примечательно, что все четыре гола в поединке были забиты во втором тайме.

В турнирной таблице Серии А "Интер" на три очка отстает от лидирующего "Наполи", но при этом имеет игру в запасу.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эмполи" 3:1

Голы: Мартинес 55, Думфриз 79, М. Тюрам 89 - С. Эспозито 84