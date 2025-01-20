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Непредвиденной осечки не случилось. Интер - Эмполи 3:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Результативная вторая половина встречи

Непредвиденной осечки не случилось. Интер - Эмполи 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" переиграл "Эмполи" в 21-м туре чемпионата Италии со счетом 3:1.

Примечательно, что все четыре гола в поединке были забиты во втором тайме.

В турнирной таблице Серии А "Интер" на три очка отстает от лидирующего "Наполи", но при этом имеет игру в запасу.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эмполи" 3:1

Голы: Мартинес 55, Думфриз 79, М. Тюрам 89 - С. Эспозито 84

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