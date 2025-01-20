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Милан серьезно заинтересован в подписании звездного нападающего Челси

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Милан серьезно заинтересован в подписании звездного нападающего Челси

Фото - picture alliance

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Итальянский "Милан" серьезно заинтересован в подписании звездного нападающего лондонского "Челси".

Как сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, руководство "Милана" на данный момент очень заинтересовано в подписании 26-летнего португальского нападающего Жоау Феликса, который этим летом присоединился к "синим" из мадридского "Атлетико" за 52 миллиона евро.

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Также отмечается, что "Милан" ведет переговоры с представителями Маркуса Рэшфорда о его возможном переходе, однако между сторонами до сих пор не было достигнуто соглашение из-за больших финансовых запросов со стороны английского игрока.

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В этом сезоне Жоау Феликс забил 7 голов и отдал два ассиста в 19 матчах за "Челси" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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