Звездный новичок Ювентуса провел первую тренировку с командой

Звездный новичок туринского "Ювентуса" Рандаль Коло Муани сегодня утром, в понедельник 20-го января, уже начал тренировку с командой, несмотря на то, что «старая синьора» официально еще не объявила о переходе француза.

Между "Ювентусом" и "Пари Сен-Жермен" нет никаких проблем, поэтому соглашение о его переходе будет утверждено на этой неделе. Этот трансфер никогда не был под угрозой срыва, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Ранее главный тренер "Ювентуса" подтвердил информацию о трансфере нападающего "ПСЖ". Сейчас клубы оформляют последние документы, после чего будет официально объявлено о его переходе.