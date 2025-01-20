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Звездный новичок Ювентуса провел первую тренировку с командой

Италия
Обновлено

Однако о его переходе до сих пор не было объявлено официально

Звездный новичок Ювентуса провел первую тренировку с командой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный новичок туринского "Ювентуса" Рандаль Коло Муани сегодня утром, в понедельник 20-го января, уже начал тренировку с командой, несмотря на то, что «старая синьора» официально еще не объявила о переходе француза.

Между "Ювентусом" и "Пари Сен-Жермен" нет никаких проблем, поэтому соглашение о его переходе будет утверждено на этой неделе. Этот трансфер никогда не был под угрозой срыва, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Ранее главный тренер "Ювентуса" подтвердил информацию о трансфере нападающего "ПСЖ". Сейчас клубы оформляют последние документы, после чего будет официально объявлено о его переходе.

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Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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Источник:
ilBiancoNero
Опубликовал: Андрей Журба
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