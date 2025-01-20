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Рома договорилась о подписании защитника Аякса
Девайн Ренш перейдет в Серию А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник Девайн Ренш переходит в "Рому" из "Аякса". Об этом пишет Фабрицио Романо.
Все стороны договорились о подписании контракта. Сумма трансфера составит около 6 миллионов евро с учетом дополнительных бонусов.
Добавим, что Ренш в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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