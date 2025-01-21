Серия А. Комо разгромил Удинезе

В последнем матче 21-го тура Серии А "Комо" принимал "Удинезе". Команда Сеска Фабрегаса начинала матч в равенстве очков с 18-ым местом, то есть с зоной вылета, но пребывала в неплохой форме. В семи предыдущих турах проиграла лишь дважды - миланским грандам. "Удинезе" также выглядел неплохо - четыре тура подряд без поражений, 0:0 с "Аталантой" в последнем, но на этом выезде не выдержал.

Диао открыл счет уже на пятой минуте, получив от Стрефеццы вразрез и четко пробив. На 44-ой минуте угловой от головы Доссены отскочил назад под удар Стрефеццы низом. На 50-ой гости вернулись - Пайеро перехватил и пробил низом перед входом в штрафную. А на 57-ой был удален защитник хозяев Гольданига. Но через шесть минут удалили и защитника гостей Соле. А на 78-ой и 90-ой минутах удавались прострелы "Комо" слева - Бийол замкнул в собственные ворота, Энгельхардт сбросил под удар Пасу в чужие.

"Комо" на 13-ом месте в трех очках над зоной вылета. "Удинезе" на десятом в четырех очках над ним.