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Зимнее усиление. Клуб Малиновского арендовал полузащитника из АПЛ
Новый опыт для ивуарийца
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Вест Хэма" Максвелл Корне на правах аренды перешел в "Дженоа".
Соглашение между итальянским клубом и 28-летним футболистом рассчитано до завершения нынешнего сезона.
В течение своей карьеры Корне также выступал за "Метц", "Лион", "Бернли" и "Саутгемптон". На счету Максвелла 6 голов в 31 матче за сборную Кот-д'Ивуара.
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✅???????????? pic.twitter.com/CweXMea5GY— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 20, 2025
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