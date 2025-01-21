Зимнее усиление. Клуб Малиновского арендовал полузащитника из АПЛ

Полузащитник "Вест Хэма" Максвелл Корне на правах аренды перешел в "Дженоа".

Соглашение между итальянским клубом и 28-летним футболистом рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В течение своей карьеры Корне также выступал за "Метц", "Лион", "Бернли" и "Саутгемптон". На счету Максвелла 6 голов в 31 матче за сборную Кот-д'Ивуара.