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Пять голов и два удаления. Комо - Удинезе 4:1. Видеообзор матча
Итальянские страсти
Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" одержал крупную победу над "Удинезе" в домашнем поединке 21-го тура Серии А.
Хозяева поля забили в каждом из таймов по два гола, в то время как гости ответили лишь одним результативным ударом. Также во второй половине встречи арбитр выписал красные карточки игрокам обеих команд.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Комо" теперь расположился на 13-м месте, "Удинезе" - на 10-м.
Серия А. 21-й тур
Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" - "Удинезе" 4:1
Голы: Диао 5, Стрефецца 44, Бийол 78, Пас 90 - Паеро 50
Удаления: Голданига 57 - Соле 63
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