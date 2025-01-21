Пять голов и два удаления. Комо - Удинезе 4:1. Видеообзор матча

"Комо" одержал крупную победу над "Удинезе" в домашнем поединке 21-го тура Серии А.

Хозяева поля забили в каждом из таймов по два гола, в то время как гости ответили лишь одним результативным ударом. Также во второй половине встречи арбитр выписал красные карточки игрокам обеих команд.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Комо" теперь расположился на 13-м месте, "Удинезе" - на 10-м.

Серия А. 21-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Удинезе" 4:1

Голы: Диао 5, Стрефецца 44, Бийол 78, Пас 90 - Паеро 50

Удаления: Голданига 57 - Соле 63