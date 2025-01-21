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Аутсайдер Серии А хочет усилиться провальным трансфером Реала
Футболист с треском провалился в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
Аутсайдер Серии А хочет подписать бывшего форварда мадридского "Реала".
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "Монцы" отправило запрос "Милану" об условиях возможного перехода Луки Йовича. "Брианцоли" собирают информацию по 27-летнему сербскому нападающему, который не входит в долгосрочные планы "россонери".
Напомним, что летом 2019 года "Реал" подписал Луку Йовича из франкфуртского "Айнтрахта" за более 60 миллионов евро. За королевский клуб Йович провел 51 игру, отметившись лишь 3 голами и 5 ассистами.
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Также добавим, что в текущем сезоне Лука Йович принял участие в 4 матчах за "Милан" в чемпионате Италии. Его рыночная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 4 миллиона евро.
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