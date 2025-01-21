Минус один в борьбе за Скудетто, минус один в борьбе за Топ-4. Итоги 21-го тура Серии А

По итогам 21-го тура Серии А кажется, что одна команда из трех выпала из борьбы за Скудетто. "Аталанта" уже даже должна оглядываться назад. Также кажется, что один из претендентов на зону Лиги Чемпионов выпал - "Милан" даже вскоре может уступить "Роме" восьмое место. Ну а борьба против вылета остается плотной - три очка разделяют 13-ое и 18-ое места.

"Аталанта" - "Наполи"

После 0:3 от "Аталанты" в Неаполе третьего ноября Антонио Конте заявил, что его "Наполи" отстает от бергамцев в командном развитии. Теперь даже этот скептик вынужден признать, что "везувиани" уже опережают "оробичи". В тяжелейшем матче, в котором проиграли по ударам по воротам со счетом 6:15, в котором пропустили ранний гол, они сумели победить.

Оба тайма "Аталанта" начинала сильным давлением и ранним голом, в обоих постепенно, с большим трудом, "Наполи" удавалось выбираться, отталкивать игру от своих ворот и в итоге найти голы, даже не создав много. Такая победа, да еще и после такого результата в первом круге, который, как признался Ромелу Лукаку, занимала умы игроков - признак характера.

"Мы попали в ситуацию и в плане травм, и в плане трансферов, которая может убить быка, но мы все еще стоим. Мы не жалуемся, продолжаем тяжело работать. Я могу пойти в бой с этими парнями и знаю, что они никогда не подведут меня", - гордится Конте.



Хвича Кварацхелия ушел, но без него команда даже выглядит свежее, динамичнее. Его преемник Давид Нерес поучаствовал в двух первых голах. Вновь отличились опорники Ангисса (два ассиста) и МакТоминей (гол), так что есть кому создавать и забивать. А Лукаку вышел уже на восемь голов и шесть ассистов в сезоне в лиге - сорок процентов участия в 35-ти командных.

А "Аталанта"? Она даже, можно сказать, в кризисе. Четыре матча лиги подряд без побед и с тремя очками - признак этого. Хотя Джан Пьеро Гасперини считает, что против "Наполи" отыграла отлично, свою лучшую игру за последнее время, и должна была побеждать. Но не воспользовалась шансами. Выходит, что она и вправду не сделана из материала Скудетто?

Шестая победа "Наполи" в лиге подряд. Восьмая в девяти последних турах. Пятая гостевая в лиге подряд, восьмая из десяти последних матчах в гостях при двух ничьих. А "Аталанта" терпит первое поражение в 16-ти турах на всех полях.

"Ювентус" - "Милан"

В Турине играли команды, не раз в этом сезоне демонстрировавшие недостаток характера. "Ювентус" не выиграл семь матчей, в которых вел в счете, в том числе четыре предыдущих во всех турнирах. "Милан" же и вовсе часто играет без желания, без мотивации. Он как раз с этим и продолжил. А вот "Юве" дал надежду на выход на правильный путь.

В предыдущих четырех очных матчах в лиге состоялись всего два гола. Однако на этот раз команды играли интенсивнее, динамичнее, как в Суперкубке третьего января. И в первом тайме при равной игре (68 процентов владения мячом "Юве" не влияли) "Милан" даже создал больше. Но во втором он просто развалился. 1:7 по ударам по воротам и 0:5 - в створ между 45-ой и 75-ой минутами.

Тьяго Мотта особо отмечал интенсивную и агрессивную игру своей команды, высокий прессинг. Он очень доволен и говорит, что такая игра строится долго. А Сержиу Консейсау бушевал, не понимая, почему у его игроков нет голода, желания победить, признал кошмарный второй тайм, в котором, как заявил, его команда могла пропустить более двух мячей.





"Ювентус" с семью ничьими и лишь двумя победами в последних девяти матчах лиги против всех, с двумя победами в десяти последних матчах во всех турнирах против "Милана", то есть радоваться ему рано. Одна победа может ничего не изменить. Но он наконец-то удержал результат. Еще и не пропустил впервые за восемь матчей лиги. И он близок к Топ-4.

"Милан" же не побеждает в седьмом из десяти последних матчей лиги, в пяти из семи последних. Во втором из трех с Консейсау. Он ныне кажется просто не способным начать погоню за зоной Лиги Чемпионов. А новый тренер после всего пяти матчей в команде и выигранного трофея уже выглядит отчаявшимся.

"Интер", "Лацио", "Болонья", "Рома"

Несколько команд воспользовались очными матчами соперников и улучшили свое положение в турнирной таблице. Все забили по три мяча в ворота аутсайдеров. Правда, в матчах "Интера" и "Ромы" после первого тайма счет был ничейным, "Болонья" пропустила первой, а "Лацио" проиграл матч по ударам по воротам. Но в итоге все задания выполнили.

"Интер" играет не очень хорошо в последнее время, страдает от травм, в предыдущем туре потерял очки дома, насчет его домашней формы выражают скептицизм. Он долго не мог пробить оборону "Эмполи". Массимилиано Фаррис, ассистент дисквалифицированного Симоне Индзаги, сообщил, что в перерыве тренерский штаб пытался успокоить игроков. Но ведь помогло.

12 побед и три ничьи "Интера" в последних 15-ти матчах лиги. При том, что игра во многих этих матчах не была впечатляющей. Но это и есть победы на классе.

Лаутаро Мартинес забил четвертый гол во всех турнирах за месяц, а латераль Думфриз - четвертый за 18 дней.

"Болонья" не побеждала в трех матчах подряд и играла против команды, только что переигравшей "Фиорентину". И пропустила первой, уже на четвертой минуте. Однако за следующие полчаса удалось забить дважды, и далее уже было спокойнее. Причем голы вышли классическими - вингеры ассистировали, форварды забили.

"Рома" одержала четвертую домашнюю победу в лиге подряд. Хотя просто против жесткой "Дженоа", проигравшей лишь один из предыдущих десяти матчей лиги, не было, и Клаудио Раньери говорил об этом. Первый гол был забит на добивании, второй - издали, третий был автоголом. Но главное - победа. Обычная, рутинная, можно сказать - на классе. А это уже хорошо.

Следует отметить, что все три гола начинались с прострелов с флангов.

А вот "Лацио", несмотря на статистику ударов, на самом деле победил легко. На 14-ой минуте счет уже был 2:0. После трех матчей без побед вообще очень важно одержать такую уверенную, еще и в гостях, еще и против команды, которая менее, чем за 20 дней до этого победила в гостях "Болонью". Дзакканьи и Диа с голом и ассистом. А начал центральный защитник Жиго.

Марко Барони заявил, что его команда превратила игру в легкую благодаря началу матча с голодом, скромностью и желанием доминировать.

"Фиорентина" - "Торино"

Одна команда из претендентов на Еврокубки не воспользовалась календарем, не набрала максимум очков. Не реабилитировалась за поражение от "Монцы", к которому отнеслись как к позорному, и которое так и оценил спортивный директор Даниэле Праде, в том числе в интервью СМИ. "Фиалки" остались с двумя очками в шести последних турах и в явном кризисе.

Их соперник - середняк "Торино" - не был простым. Но ведь играл вдесятером с 33-ей минуты, пропустил на 38-ой. Тем не менее, "Фиорентина" умудрилась не выиграть такой матч, забив лишь однажды за час игры в численном большинстве и еще и пропустив гол, причем из-за подарка сопернику прямо в своей штрафной.

Еще перед матчем говорили о возможности увольнения Раффаэле Палладино. Тем более говорят сейчас. Он же говорит о недостатке характера и спокойствия подопечных, даже признал, что играли лучше до удаления, чем после. Хотя считает, что создали много, указывая на 20 ударов по воротам, и призывает успокоиться, указывая на неплохое положение в турнирной таблице.

"Торино"? Он остается лишь с одной победой в последних 12-ти турах, так что особо радоваться ничьей не должен. С такими результатами он ни на что в таблице не претендует. Но, учитывая обстоятельства, конкретно в отчетном матче вытащил максимум и даже играл хорошо.

Другие

В борьбе против вылета очень важные победы одержали "Кальяри" и "Комо". Свои первые разгромные в сезоне. Сарды - вообще первую с разницей более одного мяча в сезоне. Хотя им пришлось отыгрываться, а до удаления игрока "Лечче" на 73-ей минуте счет был лишь 2:1. Такой же счет был и до обмена удалениями в матче ломбардийцев.

"Кальяри" с семью очками и без поражений в трех последних турах, "Комо" - с семью и всего одним поражением в четырех последних.

Результат в Комо - полный провал "Удинезе", команды Топ-10. Сразу после 0:0 против "Аталанты", которую по игре переиграл почти в одни ворота, выдать такое выступление, после четырех гостевых матчей без поражений подряд так сыграть в гостях. Пропустить на пятой минуте, в самой концовке обоих таймов, из-за автогола.

Он уже остался в численном большинстве на 57-ой минуте при счете 1:2, то есть мог начинать давить и сравнивать счет, но уже через шесть минут сам остался вдесятером.

В еще одном матче тура "Парма" и "Венеция" разыграли ничью с двумя пенальти. Хотя здесь речь об упущенной победе хозяев. Не в последнюю очередь - из-за вратаря гостей Филипа Станковича.

Лучший игрок тура - Андре-Франк Замбо Ангисса ("Наполи"). Два ассиста опорника, еще и прорывом по флангу как вингер

Прорыв тура - "Ювентус". Наконец-то победил

Разочарование тура - "Милан". Играет без желания

Лучший вратарь тура - Филип Станкович ("Венеция"). Удержал ничью семью сейвами

Лучший тренер тура - Паоло Ваноли ("Торино"). Его команда выдержала вдесятером, его замена забила

1 "Наполи" 21 16 2 3 35-14 50 2 "Интер" 20 14 5 1 51-18 47 3 "Аталанта" 21 13 4 4 46-24 43 4 "Лацио" 21 12 3 6 37-28 39 5 "Ювентус" 21 8 13 0 34-17 37 6 "Фиорентина" 20 9 6 5 33-21 33 7 "Болонья" 20 8 9 3 32-26 33 8 "Милан" 20 8 7 5 29-21 31 9 Рома 21 7 6 8 31-27 27 10 "Удинезе" 21 7 5 9 24-32 26 11 "Торино" 21 5 8 8 21-26 23 12 "Дженоа" 21 5 8 8 18-30 23 13 Комо 21 5 7 9 26-34 22 14 "Кальяри" 21 5 6 10 23-34 21 15 "Эмполи" 21 4 8 9 20-28 20 16 "Парма" 21 4 8 9 26-36 20 17 Лечче 21 5 5 11 15-36 20 18 Верона 21 6 1 14 24-47 19 19 Венеция 21 3 6 12 19-34 15 20 Монца 21 2 7 12 20-31 13

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