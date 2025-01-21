Милан расторг контракт со своим защитником

"Милан" расторг контракта с 28-летним левым защитником Фоде Балло-Туре.

Это решение было принято по взаимному согласию сторон.

Балло-Туре перешел в "Милан" в 2021 году из "Монако". Однако, за все время выступлений за итальянский клуб, футболист так и не смог закрепиться в основном составе. Всего за "россонери" он провел 26 матчей во всех турнирах.

В текущем сезоне Балло-Туре вообще не играл за основную команду. Футболист выступал за "Милан-Футуро", где провел 3 матча.