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Милан расторг контракт со своим защитником

Италия

Фоде Балло-Туре стал свободным агентом

Милан расторг контракт со своим защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" расторг контракта с 28-летним левым защитником Фоде Балло-Туре.

Это решение было принято по взаимному согласию сторон.

Балло-Туре перешел в "Милан" в 2021 году из "Монако". Однако, за все время выступлений за итальянский клуб, футболист так и не смог закрепиться в основном составе. Всего за "россонери" он провел 26 матчей во всех турнирах.

В текущем сезоне Балло-Туре вообще не играл за основную команду. Футболист выступал за "Милан-Футуро", где провел 3 матча.

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Источник:
Мilan
Опубликовал: Екатерина Власова
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