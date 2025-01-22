Лечче потребует от европейских топ-клубов 40 миллионов евро за талантливого вингбека

"Лечче" будет требовать от европейских топ-клубов около 40 миллионов евро за переход своего талантливого вингбека.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Манчестер Юнайтед" отправило запрос "Лечче" о подписании 20-летнего Патрика Доргу уже в зимнее трансферное окно за 27 миллионов евро, но этого недостаточно для того, чтобы убедить итальянский клуб, который требует за своего талантливого футболиста около 40 миллионов евро.

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Также отмечается, что "Лечче" известно об интересе со стороны "Наполи" к игроку, однако сам Доргу заинтересован в переезде именно в Англию. В ближайшее время состоятся следующие раунды переговоров.

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В этом сезоне Патрик Доргу забил три гола и отдал один ассист в 22 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.