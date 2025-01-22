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Лечче потребует от европейских топ-клубов 40 миллионов евро за талантливого вингбека
Футболистом активно интересуется Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лечче" будет требовать от европейских топ-клубов около 40 миллионов евро за переход своего талантливого вингбека.
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Манчестер Юнайтед" отправило запрос "Лечче" о подписании 20-летнего Патрика Доргу уже в зимнее трансферное окно за 27 миллионов евро, но этого недостаточно для того, чтобы убедить итальянский клуб, который требует за своего талантливого футболиста около 40 миллионов евро.
Также отмечается, что "Лечче" известно об интересе со стороны "Наполи" к игроку, однако сам Доргу заинтересован в переезде именно в Англию. В ближайшее время состоятся следующие раунды переговоров.
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В этом сезоне Патрик Доргу забил три гола и отдал один ассист в 22 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.
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