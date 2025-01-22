  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лечче потребует от европейских топ-клубов 40 миллионов евро за талантливого вингбека
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лечче потребует от европейских топ-клубов 40 миллионов евро за талантливого вингбека

Италия

Футболистом активно интересуется Манчестер Юнайтед

Лечче потребует от европейских топ-клубов 40 миллионов евро за талантливого вингбека

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лечче" будет требовать от европейских топ-клубов около 40 миллионов евро за переход своего талантливого вингбека.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Манчестер Юнайтед" отправило запрос "Лечче" о подписании 20-летнего Патрика Доргу уже в зимнее трансферное окно за 27 миллионов евро, но этого недостаточно для того, чтобы убедить итальянский клуб, который требует за своего талантливого футболиста около 40 миллионов евро.

Читайте такжеЛечче отклонил большое предложение Ман Юнайтед по поводу молодого таланта

Также отмечается, что "Лечче" известно об интересе со стороны "Наполи" к игроку, однако сам Доргу заинтересован в переезде именно в Англию. В ближайшее время состоятся следующие раунды переговоров.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Патрик Доргу забил три гола и отдал один ассист в 22 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Консейсау призывает фанатов поддержать Милан в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Милан расторг контракт со своим защитником
yellow-arrow
Минус один в борьбе за Скудетто, минус один в борьбе за Топ-4. Итоги 21-го тура Серии А
Манчестер Юнайтед Лечче Патрик Доргу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости