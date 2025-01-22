Наполи получил шанс подписать нападающего одного из лондонских клубов

"Наполи" получил шанс подписать нападающего лондонского "Брентфорда".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, недавно представители Кевина Шаде предложили итальянскому "Наполи" услуги своего клиента. Несмотря на интерес со стороны неаполитанцев, сумма такого трансфера считается слишком высокой, его оценка составляет 50-60 миллионов евро.

Также по этой причине переход 22-летнего немца в дортмундскую "Боруссию" выглядит маловероятным. Этой зимой "Брентфорд" не планирует его продавать, поэтому "пчелы" и выставили такую высокую цену на игрока.

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В этом сезоне Кевин Шаде забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 27 матчах на клубном уровне. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 22 миллиона евро.