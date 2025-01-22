Наполи сделал предложение по нападающему Манчестер Юнайтед на сумму в 50 миллионов евро

"Наполи" сделал предложение "Манчестер Юнайтед" о полноценном трансфере талантливого нападающего.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, стартовая заявка от "Наполи" по Алехандро Гарначо составляет 50 миллионов евро, включая бонусы, но "Манчестер Юнайтед" хочет получить за своего игрока гораздо больше денег.

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Главный тренер "партенопейцев" Антонио Конте продолжает настаивать на подписании талантливого аргентинца после разговора с ним в пятницу на прошлой неделе. Известно, что "Челси" тоже связался с "МЮ" и агентом игрока, чтобы обсудить потенциальный переход. На данный момент в лондонском клубе обсуждают его кандидатуру.

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Алехандро Гарначо считается воспитанником академии "Манчестер Юнайтед". В 2020 году "красные дьяволы" подписали его из мадридского "Атлетико" за 465 тысяч евро. На данный момент его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.