Милан договорился о контракте с капитаном Манчестер Сити - Романо

"Милан" вскоре объявит о подписании контракта с правым защитником "Манчестер Сити" Кайлом Уокером.

По информации Фабрицио Романо, футболист присоединится к итальянскому клубу на правах. Опция выкупа не является обязательной. Все расходы на зарплату Кайла берет на себя "Милан".

Игрок вскоре должен пройти медицинское обследование.

Добавим, что у Уокера с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 18 матчей - 1159 минут.