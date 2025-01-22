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Милан договорился о контракте с капитаном Манчестер Сити - Романо

Италия

Ждем официальной информации от Милана

Милан договорился о контракте с капитаном Манчестер Сити - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" вскоре объявит о подписании контракта с правым защитником "Манчестер Сити" Кайлом Уокером.

По информации Фабрицио Романо, футболист присоединится к итальянскому клубу на правах. Опция выкупа не является обязательной. Все расходы на зарплату Кайла берет на себя "Милан".

Игрок вскоре должен пройти медицинское обследование.

Добавим, что у Уокера с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 18 матчей - 1159 минут.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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