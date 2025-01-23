Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский гранд договорился с Челси о подписании защитника, - Романо
Усиление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский гранд договорился с "Челси" о подписании защитника.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Ювентус" договорился с "Челси" о подписании левого защитника Ренато Вейги.
Футболист уйдёт в аренду без права выкупа до июня. После защитник вернётся в лондонский клуб для участия в Клубном Чемпионате мира.
Стоимость аренды составляет 5 млн евро.
По словам инсайдера, Вейга будет центральным защитником в итальянском клубе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Ренато Вейга сыграл в 18-ти матчах за "Челси", в которых отметитлся двумя голами и одной голевой передачей.
Популярное сейчас
- Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- Суркис: У Динамо есть официальное предложение по одному игроку, и это не Попов, и не Бражко
- Бывший друг Икарди подал миллионный иск против Мауро и Ванды: скандал набирает обороты
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой