Итальянский гранд договорился с Челси о подписании защитника, - Романо

Итальянский гранд договорился с "Челси" о подписании защитника.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Ювентус" договорился с "Челси" о подписании левого защитника Ренато Вейги.

Футболист уйдёт в аренду без права выкупа до июня. После защитник вернётся в лондонский клуб для участия в Клубном Чемпионате мира.

Стоимость аренды составляет 5 млн евро.

По словам инсайдера, Вейга будет центральным защитником в итальянском клубе.

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В этом сезоне Ренато Вейга сыграл в 18-ти матчах за "Челси", в которых отметитлся двумя голами и одной голевой передачей.