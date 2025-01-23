Репортёр SkySports рассказал о запросе "Манчестер Юнайтед" на аргентинского нападающего.

По словам Ди Марцио, английский клуб хочет продать футболиста за 65 млн евро. При этом "красные дьяволы" снизили первоначальное предложение в размере 75 млн евро.

"Наполи" предлагает 50 – 55 млн евро.

По словам журналиста, спортивные директора клубов ещё не приняли окончательного решения.

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В этом сезоне Алехандро Гарначо сыграл в 32-х матчах в "Манчестер Юнайтед". Он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.