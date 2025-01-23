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Защитник Манчестер Сити в ближайшие часы подпишет контракт с итальянским ТОП-клубом, - Романо
Неплохой трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" в ближайшие часы подпишет контракт с итальянским ТОП-клубом.
По информации Фабрицио Романо, Кайл Уокер сегодня в 14:00 прибудет в Милан для подписания контракта с одноимённым клубом.
Английский футболист выступит на правах аренды с необязательным правом выкупа в размере 5 млн евро. Зарплату футболиста возьмёт на себя итальянский клуб.
Ранее мы писали, что "Милан" договорился с защитником о контракте.
За "Манчестер Сити" в первой части сезона Кайл Уокер провёл 18 матчей. TransferMarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.
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