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Защитник Манчестер Сити в ближайшие часы подпишет контракт с итальянским ТОП-клубом, - Романо

Италия

Неплохой трансфер

Защитник Манчестер Сити в ближайшие часы подпишет контракт с итальянским ТОП-клубом, - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Сити" в ближайшие часы подпишет контракт с итальянским ТОП-клубом.

По информации Фабрицио Романо, Кайл Уокер сегодня в 14:00 прибудет в Милан для подписания контракта с одноимённым клубом.

Английский футболист выступит на правах аренды с необязательным правом выкупа в размере 5 млн евро. Зарплату футболиста возьмёт на себя итальянский клуб.

Ранее мы писали, что "Милан" договорился с защитником о контракте.

За "Манчестер Сити" в первой части сезона Кайл Уокер провёл 18 матчей. TransferMarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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