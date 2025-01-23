Ювентус хочет обменяться полузащитниками с английским топ-клубом

Туринский "Ювентус" хочу обменяться полузащитниками с английским "Ньюкаслом".

Согласно информации от итальянского издания Calciomercato, руководство "Ювентуса" сейчас рассматривает возможность обмена Дугласа Луиза на Сандро Тонали из "Ньюкасла". Стороны могут заключить эту сделку уже летом.

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Сообщается, что "старая синьора" ищет варианты для того, чтобы избавиться от 26-летнего бразильца, который присоединился к команде прошлым летом за более 50 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах в составе "Юве", проведя на поле суммарно лишь 550 минут.

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Также напомним, что 24-летний Сандро Тонали уже играл в Серии А, проведя 95 матчей в составе "Милана" в чемпионате Италии. Летом 2023 года он перешел в "Ньюкасл" за почти 60 миллионов евро.