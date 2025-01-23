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Ювентус хочет обменяться полузащитниками с английским топ-клубом
Бьянконери стремятся вернуть в Италию талантливого хавбека
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" хочу обменяться полузащитниками с английским "Ньюкаслом".
Согласно информации от итальянского издания Calciomercato, руководство "Ювентуса" сейчас рассматривает возможность обмена Дугласа Луиза на Сандро Тонали из "Ньюкасла". Стороны могут заключить эту сделку уже летом.
Сообщается, что "старая синьора" ищет варианты для того, чтобы избавиться от 26-летнего бразильца, который присоединился к команде прошлым летом за более 50 миллионов евро. В этом сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах в составе "Юве", проведя на поле суммарно лишь 550 минут.
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Также напомним, что 24-летний Сандро Тонали уже играл в Серии А, проведя 95 матчей в составе "Милана" в чемпионате Италии. Летом 2023 года он перешел в "Ньюкасл" за почти 60 миллионов евро.
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