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Нашли выход! Французский гранд готов отпустить нападающего в Италию
Объявить планируют сегодня
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский гранд готов отпустить нападающего в Италию.
По информации Football-Italia, переход Рэндала Коло Муани в "Ювентус" будет объявлен 23 января.
ПСЖ нашёл выход. Они исчерпали лимит по игрокам, которых могут одновременно отдавать в аренду иностранным клубам. Парижане решили расторгнуть контракт с Хуаном Бернатом.
Это позволит футболисту стать игроком "Вильярреала" на постоянной основе, а парижане освободили место для Коло Муани.
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Футболист уже прошёл медосмотр в новом клубе и даже потренировался. Нападающий в новом клубе выбрал 20-й номер.
В первой части сезона Коло Муани сыграл в 14-ти матчах, в которых забил 2 гола и отметился одной голевой передачей.
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