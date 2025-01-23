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Нашли выход! Французский гранд готов отпустить нападающего в Италию

Италия

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Нашли выход! Французский гранд готов отпустить нападающего в Италию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский гранд готов отпустить нападающего в Италию.

По информации Football-Italia, переход Рэндала Коло Муани в "Ювентус" будет объявлен 23 января.

ПСЖ нашёл выход. Они исчерпали лимит по игрокам, которых могут одновременно отдавать в аренду иностранным клубам. Парижане решили расторгнуть контракт с Хуаном Бернатом.

Это позволит футболисту стать игроком "Вильярреала" на постоянной основе, а парижане освободили место для Коло Муани.

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Футболист уже прошёл медосмотр в новом клубе и даже потренировался. Нападающий в новом клубе выбрал 20-й номер.

В первой части сезона Коло Муани сыграл в 14-ти матчах, в которых забил 2 гола и отметился одной голевой передачей.

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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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